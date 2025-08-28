डॉ. बी.पी सिंह की धर्मपत्नी स्व. माधुरी सिंह के श्राद्धकर्म में शामिल हुये सीएम नीतीश कुमार

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Aug, 2025 09:32 PM
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज डाकबंगला, मेन रोड, बाढ़ जाकर डॉ० बी०पी० सिंह की धर्मपत्नी स्व० माधुरी सिंह के श्राद्धकर्म में शामिल हुये। मुख्यमंत्री ने स्व० माधुरी सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी।
इस अवसर पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, विधान पार्षद नीरज कुमार, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, स्व० माधुरी सिंह के सुपुत्र एवं आई०ए०एस० अधिकारी बलदेव पुरुषार्थ, पुत्रवधू एवं आई०ए०एस० अधिकारी कविता सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।