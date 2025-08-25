मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरितालिका तीज पर बिहारवासियों को दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरितालिका तीज के अवसर पर बिहारवासियों को बधाई एवं शुभकामनायें दी हैं।

पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरितालिका तीज के अवसर पर बिहारवासियों को बधाई एवं शुभकामनायें दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरितालिका तीज के अवसर पर सुहागन स्त्रियों अपने पति की रक्षा के लिये उपवास करती हैं और उनके सुखद जीवन की कामना के लिये पूजा-अर्चना करती हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की है।