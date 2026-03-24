Patna High Court Security: अब बिना जांच और आईडी के नहीं मिलेगी एंट्री, कोर्ट प्रशासन ने लागू किए सख्त नियम

Patna High Court परिसर में अब प्रवेश पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। सुरक्षा समिति की हालिया बैठक के बाद कोर्ट प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Bihar News: Patna High Court परिसर में अब प्रवेश पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। सुरक्षा समिति की हालिया बैठक के बाद कोर्ट प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का मकसद अदालत परिसर को पूरी तरह सुरक्षित बनाना और रोज आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

बिना तलाशी किसी को नहीं मिलेगी एंट्री

नई व्यवस्था के तहत अब हाई कोर्ट में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। चाहे वकील हों, उनके क्लर्क (मुंशी) या फिर मुवक्किल—सभी के लिए तलाशी और सामान की स्कैनिंग जरूरी कर दी गई है। बिना जांच के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।

वाहनों की एंट्री पर भी कड़ा नियंत्रण

कोर्ट प्रशासन ने वाहनों के प्रवेश को लेकर भी सख्त नियम लागू किए हैं। अब केवल उन्हीं दोपहिया और चारपहिया वाहनों को परिसर में प्रवेश मिलेगा, जिनके पास वैध पास होगा।इस फैसले से अनावश्यक भीड़ कम करने और सुरक्षा जोखिम को घटाने में मदद मिलेगी।

वकीलों और क्लर्कों के लिए आईडी जरूरी

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी वकीलों और उनके सहायकों को प्रवेश के समय पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कोर्ट के महानिबंधक की ओर से अधिवक्ता संघों को आधिकारिक सूचना भेज दी गई है, ताकि सभी लोग पहले से तैयार रहें।

सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई

पटना हाई कोर्ट में हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हजारों वकील, उनके सहायक और आम लोग यहां आते हैं, ऐसे में सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी हो गया है। पूरे परिसर की निगरानी पुलिस अधिकारियों की देखरेख में होती है और सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। कोर्ट के विभिन्न गेट, कोर्ट रूम और गलियारों में भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पटना हाई कोर्ट में लागू किए गए ये नए सुरक्षा नियम साफ तौर पर संकेत देते हैं कि अब अदालत परिसर में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।