कल बिहार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जनता को 12,992 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 22 अगस्त को गयाजी से बिहार की जनता को 12,992 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।



पर्यटन के क्षेत्र में होगी महत्वपूर्ण प्रगति

चौधरी ने बताया कि इन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार के बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास और पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर 11,735 करोड़ रुपए की लागत वाली छह परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें-बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी लागत 6,878 करोड़ रुपए, मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी परियोजना 523 करोड़, मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का 385 करोड़ की लागत से निर्माण, 1,871 करोड़ रुपए से मोखामा-सिमरिया के बीच एनएच-31 पर 4/6 लेन और गंगा ब्रिज का निर्माण, बख्तियारपुर से मोखामा एनएच-31 सड़क का सुधार 1,899 करोड़ रुपए से और 179 करोड़ रुपए सेबिक्रमगंज-दवथ-नवांगर-दुमरांव सड़क का 2 लेन में उन्नयन शामिल है।



लाभार्थियों को सौपेंगे अपने घरों की चाबी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 1,257 करोड़ रुपए की आठ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में दाउदनगर और औरंगाबाद में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क, बरहिया (लखीसराय) और जमुई में एसटीपी और आईएंडडी, वहीं अमृत 2.0 के तहत औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 4,260 और ग्रामीण क्षेत्रों में 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराएंगे। इस अवसर पर वह पांच प्रमुख लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से अपने घरों की चाबी भी सौपेंगे। इनमें तीन ग्रामीण और दो शहरी परिवार शामिल हैं। इसके साथ ही पीेएम मोदी गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और बुद्ध सर्किट की वैशाली से कोडरमा ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।



परियोजनाओं से पैदा होंगे रोजगार के अवसर

इन रेलों के परिचालन से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि गयाजी में प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से बिहार को मिल रही 13 हजार करोड़ की परियोजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ जल, बेहतर सड़क और परिवहन की सुविधा तथा आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने से बिहार विकास के पथ पर और तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आर्थिक और सामाजिक रूप से गतिशील बनाकर एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित किया जा रहा है।