  • खुशखबरी! Railway की बिहार को खास सौगात, Diwali व छठ पर चलेगी 12 हजार स्पेशल ट्रेनें

खुशखबरी! Railway की बिहार को खास सौगात, Diwali व छठ पर चलेगी 12 हजार स्पेशल ट्रेनें

Edited By Harman, Updated: 21 Aug, 2025 08:26 AM

good news railway s special gift to bihar 12 thousand special trains will run

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दीपावली और महापर्व छठ के अवसर पर बिहार के लिए रेलवे की बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष...

Chhath Special Trains: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दीपावली और महापर्व छठ के अवसर पर बिहार के लिए रेलवे की बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष आग्रह पर बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 12 हजार स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इसके लिए वह बिहार सरकार की तरफ से मोदी और वैष्णव का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।     

दो महीने तक चलाई जाएंगी विशेष ट्रेनें

वहीं रेल मंत्री  वैष्णव ने बताया कि हर साल दीपावली छठ के दौरान बिहार आने-जाने वाले लाखों यात्रियों की भीड़ के कारण स्पेशल ट्रेनों की जरूरत महसूस की जाती थी। ऐसे में इस बार दो महीने तक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे प्रवासियों की घर वापसी आसान और सुविधाजनक होगी। 

राउंड ट्रिप पैकेज की पायलट योजना भी शुरू

इसी के साथ रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज की पायलट योजना भी शुरू की है, जिसके तहत आने-जाने के टिकट एक साथ लेने पर वापसी टिकट पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह सुविधा 13 अक्टूबर से 01 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और सभी ट्रेनों एवं क्लासों में उपलब्ध होगी।  

22 जुलाई को PM मोदी पूर्णिया से पटना वंदे भारत ट्रेन की करेंगे घोषणा

सम्राट  चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष आग्रह पर बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 12 हजार स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इसके लिए वह बिहार सरकार की तरफ से मोदी और वैष्णव का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा 22 जुलाई को गयाजी में प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया से पटना वंदे भारत ट्रेन की भी घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया और पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन से सीमांचल और कोसी के लोगों को राजधानी तक सीधे और तेज सफर की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध के विशेष स्थान, बुद्ध सर्किट को कवर करने के लिए भी ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर,पटना फतुहा,राजगीर, नटेश्वर, गयाजी कोडरमा तक चलेगी। बक्सर से लखीसराय को फोरलेन रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। पटना के चारों तरफ रिंग रेलवे बनाया जाएगा। 

PM मोदी सुलतानगंज-तारापुर-देवघर रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे

सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुलतानगंज-तारापुर-देवघर रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि पटना से अयोघ्या के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। लौखा में वाशिंगपिट निर्माण किया जाएगा। साथ ही कई प्रमुख आरओबी का भी मोदी 22 अगस्त को गयाजी से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।        
 

 

