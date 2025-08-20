Bihar Politics: "राहुल गांधी के PM और तेजस्वी के CM बनने का सपना कभी साकार नहीं होगा", नित्यानंद राय का हमला

Bihar Politics: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री और तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री...

संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले नेता खुद संविधान का अपमान कर रहे- Nityanand Rai

मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने राहुल गांधी की ‘मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान की गई भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी भाषा देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल गांधी केवल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं, प्रधानमंत्री कभी नहीं। वहीं तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले नेता खुद संविधान का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों नेताओं के पास न योग्यता है न जनसमर्थन। वे सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं।



कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र विरोधी रहा- Nityanand Rai

नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने यह भी सवाल उठाया कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले नेता आज कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हैं, जबकि उसी कांग्रेस पर लोकतंत्र और संविधान की हत्या का आरोप लगता रहा है। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल किया है कि क्या वे संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़े हैं या कांग्रेस (Congress) पार्टी के साथ? उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र विरोधी रहा है, और ऐसे में राजद और कांग्रेस का गठबंधन संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा बन सकता है।