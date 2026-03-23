Silver Price Today: चांदी के दाम में बड़ी गिरावट, जानिये अपने शहर का लेटेस्ट प्राइस

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 23 Mar, 2026 04:54 PM

मिडिल ईस्ट में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दो दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई।

Silver Price Today: मिडिल ईस्ट में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दो दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। बिहार के सर्राफा बाजारों—पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर—में भी कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है।

MCX पर चांदी में जोरदार गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव दोपहर तक करीब 11% से ज्यादा टूट गया।

चांदी का भाव गिरकर करीब ₹2,01,764 प्रति किलो पर आ गया

पिछले कारोबारी दिन यह करीब ₹2,26,772 प्रति किलो पर बंद हुआ था

बता दें कि इसी साल जनवरी में चांदी ने ऑल टाइम हाई छुआ था, लेकिन फिलहाल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव जारी है।

IBJA के मुताबिक आज का चांदी का भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार:

सुबह: ₹2,32,364 प्रति किलो

दोपहर: ₹2,01,500 प्रति किलो

यानी कुछ ही घंटों में ₹30,000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का चांदी का भाव (Silver Rate Bihar Today)

पटना (Patna Silver Price)

10 ग्राम: ₹2,300

100 ग्राम: ₹23,000

1 किलो: ₹2,30,000

गया (Gaya Silver Rate)

10 ग्राम: ₹2,280

100 ग्राम: ₹22,800

1 किलो: ₹2,28,000

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Silver Price)

10 ग्राम: ₹2,310

100 ग्राम: ₹23,100

1 किलो: ₹2,31,000

भागलपुर (Bhagalpur Silver Rate)

10 ग्राम: ₹2,290

100 ग्राम: ₹22,900

1 किलो: ₹2,29,000

क्यों गिर रही है चांदी की कीमत?