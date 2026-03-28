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Silver Price Today: चांदी में भारी गिरावट या तेजी? जानिए आज का लेटेस्ट रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 28 Mar, 2026 04:43 PM

silver price today

ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिख रहा है। सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ते रुझान के बीच चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव जारी है।

Silver Price Today: ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिख रहा है। सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ते रुझान के बीच चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव जारी है। कभी तेज गिरावट तो कभी उछाल—ऐसे में खरीदार और निवेशक दोनों ही कन्फ्यूजन में हैं।

आपके शहर में आज का चांदी का भाव (Silver Rate Today)

ताजा अपडेट के अनुसार, अलग-अलग शहरों में चांदी के रेट में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है:

पटना (Patna Silver Rate)
₹2,45,000 प्रति किलोग्राम

गया (Gaya Silver Price Today) (अनुमानित)
₹2,44,500 प्रति किलोग्राम

और ये भी पढ़े

भागलपुर (Bhagalpur Silver Rate) (अनुमानित)
₹2,45,200 प्रति किलोग्राम

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Silver Price) (अनुमानित)
₹2,44,800 प्रति किलोग्राम

ध्यान दें कि लोकल टैक्स और ज्वैलरी मेकिंग चार्ज के कारण शहरों के रेट में थोड़ा अंतर हो सकता है।

IBJA के अनुसार आज का चांदी का रेट

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत ₹2,21,647 प्रति किलो रही। वीकेंड के चलते शनिवार और रविवार को यही भाव मान्य रहेगा।

दिल्ली में बड़ी गिरावट, बाजार में हलचल

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। करीब ₹11,250 टूटकर यह ₹2,30,000 प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले सत्र में यह ₹2,41,250 प्रति किलो के स्तर पर थी, जिससे साफ है कि बाजार में अचानक भारी दबाव बना।

MCX और इंटरनेशनल मार्केट अपडेट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव भी हल्की गिरावट के साथ ₹2,27,750 प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत बढ़कर 68.12 डॉलर प्रति औंस हो गई है, जो संकेत देता है कि आने वाले समय में फिर तेजी देखने को मिल सकती है।

खरीदारी का सही समय या इंतजार करें?

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण चांदी में अभी और उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में निवेश या ज्वैलरी खरीदने से पहले बाजार की दिशा समझना जरूरी है।

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