VIDEO: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर दो लड़कियां मालगाड़ी की चपेट में आने से बचीं, वायरल हुआ वीडियो

बेगूसराय: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। जब रेलवे लाइन पार करने के दौरान दो लड़की मालगाड़ी की चपेट में आ गई। हालांकि दोनों पटरी के बीच में सो गई, जिसके कारण सुरक्षित बच गई है। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 4:00 बजे की है, लेकिन वीडियो रात में वायरल हुआ है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि करीब 4:00 बेगूसराय रेलवे स्टेशन के में लाइन पर लगी हुई थी। इसी दौरान दो लड़की प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज के बदले लाइन पार करने लगी...