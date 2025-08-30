VIDEO: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर दो लड़कियां मालगाड़ी की चपेट में आने से बचीं, वायरल हुआ वीडियो

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Aug, 2025 04:02 PM

#Begusarai #Bihar #Begusarairailwaystation  बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। जब रेलवे लाइन पार करने के दौरान दो लड़की मालगाड़ी की चपेट में आ गई। हालांकि दोनों पटरी के बीच में सो गई, जिसके कारण सुरक्षित बच गई है। घटना मंगलवार की...

बेगूसराय: बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। जब रेलवे लाइन पार करने के दौरान दो लड़की मालगाड़ी की चपेट में आ गई। हालांकि दोनों पटरी के बीच में सो गई, जिसके कारण सुरक्षित बच गई है। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 4:00 बजे की है, लेकिन वीडियो रात में वायरल हुआ है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि करीब 4:00 बेगूसराय रेलवे स्टेशन के में लाइन पर लगी हुई थी।  इसी दौरान दो लड़की प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज के बदले लाइन पार करने लगी... 

