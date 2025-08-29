VIDEO: तीज का व्रत करने वाली दो महिलाओं पर किया गया घातक हमला, बेखौफ बदमाशों ने मंदिर में पूजा करते वक्त ....

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 03:49 PM
बेगूसराय: बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र के गोदाम टोला पुरानी ठाकुरबारी वार्ड नंबर-6 में दो महिलाओं पर घातक हमला किया गया है। दिल दहला देने वाली इस घटना को बेखौफ बदमाशों ने तीज के त्योहार के दिन अंजाम दिया। तीज व्रत के दिन दो महिलाएं पूजा कर रहीं थीं। तभी इन महिलाओं पर बदमाशों ने घातक हमला किया। बुरी तरह से जख्मी महिलाओं को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है....