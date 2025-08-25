VIDEO: भागलपुर में दो महीने में बुझ गए दो चिराग, कारोबारी परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2025 03:46 PM
#Bhagalpur #CrimeNews #Bihar
शहर के चुनिहारी टोला मोहल्ले में रविवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शिवशक्ति स्वीट्स के संचालक और चर्चित कारोबारी निर्मल कुमार शर्मा के पुत्र राजेश शर्मा ने अपनी जान ले ली। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके...
भागलपुर: शहर के चुनिहारी टोला मोहल्ले में रविवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शिवशक्ति स्वीट्स के संचालक और चर्चित कारोबारी निर्मल कुमार शर्मा के पुत्र राजेश शर्मा ने अपनी जान ले ली। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। राजेश की मौत ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे कारोबारी जगत को झकझोर दिया है। महज दो महीने के भीतर ही परिवार ने अपने दो बेटों को खो दिया। इसी साल जून में उनके छोटे बेटे श्याम सुंदर का बीमारी के कारण निधन हो गया था...