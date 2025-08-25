बिहार में Voter List में पहली बार नाम शामिल कराने के लिए 3.80 लाख आवेदन: चुनाव आयोग

Main Menu

3 80 lakh applications for inclusion of name in voter list first time in bihar

बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके युवा मतदाताओं की ओर से सूची में पहली बार नाम दर्ज कराने के लिए करीब 3.80 लाख फार्म और आवेदन प्राप्त हुए है।

Bihar Voter List: बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके युवा मतदाताओं की ओर से सूची में पहली बार नाम दर्ज कराने के लिए करीब 3.80 लाख फार्म और आवेदन प्राप्त हुए है। इस समय बिहार में एसआईआर की कार्यवाही में पहली अगस्त को जारी नयी सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियों का समय चल रहा है। इसके लिए अभी सात दिन बाकी है। 

"अब तक 14374 दावे और आपत्तियों का निष्पादन"

चुनाव आयोग की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नये मतदाताओं की ओर से 3,79,612 फार्म 6 और उसके साथ विनिर्दिष्ट घोषणा-पत्र जमा कराये गये हैं। इस दौरान नयी सूची के मसौदे में नाम जुड़वाने या कटवाने के लिए सामान्य मतदाताओं की ओर से 1,40,931 दावे और आपत्तियां मिली है। मतदाता पंजीयक अधिकारियों तथा सहायक मतदाता पंजीयक अधिकारियों ने दावे आपत्तियों पर सात दिन के बाद कारर्वाई करने की प्रक्रिया के तहत अब तक 14374 दावे और आपत्तियों का निष्पादन कर दिया है। 

पाटिर्यों की ओर से अब तक केवल दस दावे और आपत्तियां मिली-EC

राज्य में सूची पुनरीक्षण के लिए बिहार में मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय और छह राज्य स्तरीय पाटिर्यों ने कुल करीब 1.61 लाख बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किये हैं लेकिन इन पाटिर्यों की ओर से अब तक केवल दस दावे और आपत्तियां मिली है। बिहार में सूची पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्षी पाटिर्यां संसद से सड़क तक आंदोलन कर रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया बिल्कुल नियम कायदे से चल रही है और उसका प्रयास है कि सूची में किसी वैध मतदाता का नाम न छूटे।

