दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने जा रहा था यात्री, बैग से निकला कुछ ऐसा कि सुरक्षाकर्मियों के उड़े होश! एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Apr, 2026 10:27 AM
पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान दिल्ली जा रहे एक यात्री के बैग से तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
Patna News: पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान शुक्रवार को दिल्ली जा रहे एक यात्री के बैग से तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पटना हवाई अड्डा स्थित थाना के प्रभारी ने बताया कि प्रस्थान से पहले सामान की नियमित जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने ये कारतूस बरामद किए। उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति पटना से दिल्ली जा रहा था।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीआईएसएफ द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर उस व्यक्ति पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।