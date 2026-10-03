खड़ी कार के अंदर मिला व्यक्ति का शव, हथियार और कारतूस भी बरामद, इलाके में मचा हड़कंप

​​​​​​​पुलिस मृतक के परिवार वालों से भी संपर्क कर रही है। पुलिस ने कहा कि गाड़ी की फोरेंसिक जांच, हथियार की रिपोर्ट और अन्य सबूतों से गोली चलने की घटना के बारे में और सुराग मिल सकते हैं। गोली लगने की चोट और हथियार व इस्तेमाल किए गए कारतूस के मिलने...

पटना: शनिवार को फ्रेंड्स कॉलोनी रोड नंबर 4 पर जमुना पैलेस के बाहर खड़ी एक कार के अंदर एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद पटना के राजीव नगर इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि व्यक्ति की मौत गोली लगने से हुई हो सकती है। कार के अंदर एक हथियार और एक इस्तेमाल किया हुआ कारतूस भी मिला। हालांकि, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह तय नहीं किया है कि यह घटना आत्महत्या, हत्या या गलती से गोली चलने का मामला है।



घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी से शव बरामद किया। जांचकर्ताओं ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और इलाके को सुरक्षित कर लिया। पुलिस हथियार और कारतूस की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे मौत से जुड़े हैं। जांचकर्ता यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गाड़ी में कोई और मौजूद था और घटना से पहले क्या-क्या हुआ था। उम्मीद है कि पुलिस आसपास के इलाके के CCTV फुटेज की जांच करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले गाड़ी के पास कौन था। मृतक की पहचान और बैकग्राउंड के साथ-साथ उसका मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और हाल के कॉन्टैक्ट्स भी जांच का हिस्सा हो सकते हैं।

यह भी पढ़ें- शराबबंदी की उड़ी धज्जियां: शराब लदा मिनी ट्रक डिवाइडर से टकराया, बोतलें लूटने की मची होड़



पुलिस मृतक के परिवार वालों से भी संपर्क कर रही है। पुलिस ने कहा कि गाड़ी की फोरेंसिक जांच, हथियार की रिपोर्ट और अन्य सबूतों से गोली चलने की घटना के बारे में और सुराग मिल सकते हैं। गोली लगने की चोट और हथियार व इस्तेमाल किए गए कारतूस के मिलने के बावजूद, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर घटना को हत्या या आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद मौत से जुड़ी परिस्थितियां और स्पष्ट होने की उम्मीद है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और उसने अभी तक घटना पर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। शव मिलने से घनी आबादी वाले राजीव नगर इलाके में भीड़ जमा हो गई, जबकि पुलिस मौके पर अपनी जांच करती रही।