सारण में 3 युवकों के साथ भयानक हादसा, एक की दर्दनाक मौत... अपने 2 साथियों संग घर लौट रहा था उपेंद्र राय

Saran Road accident: बिहार में सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तथा उसके दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि उमरपुर गांव निवासी कामेश्वर राय का पुत्र उपेंद्र कुमार राय (35) अपने दो अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान राजापुर चौक के समीप उसकी मोटरसाइकिल दुर्घनाग्रस्त हो गई। इस घटना में उपेंद्र कुमार राय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो अन्य साथी घायल हो गए।
घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।