आशा बहाली के नाम पर BCM ले रहा था 40 हजार घूस, निगरानी टीम ने जाल बिछाकर रंगे हाथ धरा

Edited By Harman, Updated: 23 Aug, 2025 10:48 AM

बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज नालंदा जिले के इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (बी.सी.एम) आशुतोष कुमार को 40 हजार रूपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार कर लिया।

Nalanda News: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज नालंदा जिले के इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (बी.सी.एम) आशुतोष कुमार को 40 हजार रूपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार कर लिया। 

आशा बहाली के नाम पर ले रहा था 40 हजार घूस

ब्यूरो सूत्रों ने यहां बताया कि नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र निवासी और परिवादी रसीदा प्रवीण ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज करायी थी कि बी.सी.एम आशुतोष कुमार ने उनका चयन आशा कर्मी में करने के लिए रिश्वत की मांग की है। ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। 

प्रथम द्दष्टया आरोप सही पाये जाने के बाद कांड अंकित कर पटना ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक एवं अनुसंधानकर्त्ता श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया। सूत्रों ने बताया कि धावादल द्वारा कारर्वाई करते हुए अभियुक्त आशुतोष कुमार को 40 हजार रूपये रिश्वत लेते हुये इस्लामपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसे पटना निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जायेगा।

