  • बिहार में घूसखोर महिला दरोगा गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने 12 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Aug, 2025 06:42 PM

Bettiah Crime News: निगरानी विभाग की टीम ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना में तैनात महिला दारोगा प्रीति कुमारी को 12 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ​​​​गिरफ्तार महिला दरोगा शिकारपुर थाने में पदस्थापित हैं। निगरानी टीम ने महिला...

Bettiah Crime News: निगरानी विभाग की टीम ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना में तैनात महिला दारोगा प्रीति कुमारी को 12 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार महिला दरोगा शिकारपुर थाने में पदस्थापित हैं। निगरानी टीम ने महिला दारोगा के साथ उसके एक बिचौलिए साथी को भी गिरफ्तार किया है। दारोगा व उसके बिचौलिए की गिरफ्तारी नगर के स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के समीप स्थित दरोगा के आवास से की गई है। बताया जा रहा है कि एक मुकदमे में लाभ पहुंचाने के लिए 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। बाद में डील 12 हजार में तय हुई थी। आरोप सही पाए जाने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने महिला दरोगा और उसके एक बिचौलिए साथी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

