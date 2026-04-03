VIDEO: 'शर्म आनी चाहिए..', तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने दी नसीहत

#Chiragpaswan #Bihar #Tejashwiyadav केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केरलम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, समस्या हमें इस बात की है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और दूसरे राज्यों में वोट बटोरने के लिए आप अपने राज्य...

Bihar News: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केरलम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, समस्या हमें इस बात की है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और दूसरे राज्यों में वोट बटोरने के लिए आप अपने राज्य को बदनाम कर रहे हैं। किसकी वजह से ये राज्य गरीब बना। 90 का दशक क्या लोग भूल गए हैं। दो दशक लगे हमें आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 90 के दशक में जैसी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थाएं थीं, जिसे जंगलराज के नाम से बुलाया गया, अगर वो परिस्थितियां नहीं होता तो आज हमारा राज्य भी किसी अन्य राज्य से पीछे नहीं होता....