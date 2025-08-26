CM नीतीश ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई, लोगों से की ये अपील

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने गणेश चतुर्थी को आपसी भाईचारा, पारस्परिक प्रेम, सामाजिक सौहार्द्र एवं शान्तिपूर्ण स‌द्भाव के साथ मनाने की अपील की है।

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने गणेश चतुर्थी को आपसी भाईचारा, पारस्परिक प्रेम, सामाजिक सौहार्द्र एवं शान्तिपूर्ण स‌द्भाव के साथ मनाने की अपील की है।



बता दें कि गणेश चतुर्थी हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का नौ दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आस पास के लोग दर्शन करने पहुँचते है। नौ दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है।