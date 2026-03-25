फ्रेंचाइजी के नाम पर 44 लाख की ठगी! गुरुग्राम से पति-पत्नी गिरफ्तार

बिहार में फ्रेंचाइजी और निवेश के नाम पर ठगी के मामले में राहुल कालरा और रुचिका कालरा को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर पटना लाया गया।

Bihar News: बिहार में फर्जी फ्रेंचाइजी और निवेश के नाम पर ठगी के मामले में हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार पति-पत्नी को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।



पुलिस के अनुसार, आरोपियों को पिछले दो दिनों में गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया। आरोपियों की पहचान राहुल कालरा और उसकी पत्नी रुचिका कालरा के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी थे। पटना की पुलिस अधीक्षक (सेंट्रल) दीक्षा ने कहा, ''यह मामला मूल रूप से 31 दिसंबर को गांधी मैदान पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे फ्रेंचाइजी दिलाने के बहाने 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई और उसने अपनी प्राथमिकी में तीन आरोपियों का नाम लिया।'' उन्होंने कहा कि पुलिस को गांधी मैदान, पाटलिपुत्र और श्री कृष्णा पुरी पुलिस थानों में इसी तरह के मामले दर्ज मिले हैं, जहां आरोपियों ने कथित तौर पर एक समान कार्यप्रणाली का पालन किया था।

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