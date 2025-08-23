Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन गंगा पुल परियोजना के पटना अप रैम्प का लोकार्पण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन गंगा पुल परियोजना के पटना अप रैम्प का लोकार्पण

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Aug, 2025 07:39 PM

kacchi dargah bidupur six lane bridge

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दीदारगंज में कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन गंगा पुल परियोजना के पटना अप रैम्प का फीता काटकर लोकार्पण किया।

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दीदारगंज में कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन गंगा पुल परियोजना के पटना अप रैम्प का फीता काटकर लोकार्पण किया।

लोकार्पण के पश्चात् मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित पटना अप रैम्प का जाजया लिया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नवनिर्मित पटना अप रैम्प से होने वाली रोड कनेक्टिविटी के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि यहां के सर्विस रोड को भी ठीक ढंग से दुरूस्त करायें ताकि वाहनों का सुचारू रूप से परिचालन हो सके।

ज्ञातव्य है कि कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन गंगा पुल परियोजना का पटना अप रैम्प एक सम्पर्क पथ के रूप में निर्मित है जो जे०पी० गंगा पथ के अंतिम बिन्दु दीदारगंज से प्रारंभ होकर नवनिर्मित 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज तक जाता है। इस संपर्क पथ के माध्यम से पटना शहर की तरफ से जे०पी० गंगा पथ होते हुए वाहनों का आवागमन सीधे नवनिर्मित 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज तक होगा। इससे शहर के अंदर वाहनों का दबाव कम होगा तथा जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। इसकी लागत राशि लगभग 44 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री द्वारा 23 जून, 2025 को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन न्यू गंगा ब्रिज के पटना-राघोपुर खण्ड के उद्घाटन के समय इस अप-रैम्प को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया था। अब इस अप-रैम्प का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसका आज लोकार्पण हुआ है।

और ये भी पढ़े

इस अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व विधायक सतीश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप पुडकलकट्टी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, आयुक्त, पटना प्रमण्डल डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस०एम०, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के० शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!