मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फतुहा औद्योगिक क्षेत्र का किया दौरा, मेडिकेयर और बैग यूनिट का लिया जायजा

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Aug, 2025 07:48 PM

fatuha industrial area bihar

पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बियाडा अन्तर्गत फतुहा औद्योगिक क्षेत्र स्थित 'वंशी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड' का निरीक्षण कर वहां किये जा रहे सर्जिकल ग्लब्स के उत्पादन कार्य का जायजा लिया। जायजा के क्रम में मुख्यमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और टेस्टिंग रूम का मुआयना किया। इस दौरान ग्लब्स उत्पादन में लगे कम्पनी के कर्मियों से बातचीत भी की।

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने 'वंशी एयर गैसेज प्राइवेट लिमिटेड' का भ्रमण कर वहां रिफिल किये जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर का भी जायजा लिया एवं कर्मियों से बातचीत की।

ज्ञातव्य है कि वंशी मेडिकेयर प्रा० लि० को बियाडा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा में दिनांक 28.10.2021 को 24156 वर्ग फीट भूमि का आवंटन Nitrile, Latex Examination and Surgical Gloves के उत्पादन हेतु किया गया। इकाई द्वारा लगभग 300 से 350 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। इकाई के रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे उनका आर्थिक विकास हो सकें। वर्तमान में इकाई द्वारा भारत सहित केन्या एवं नेपाल में उक्त निर्मित उत्पाद का निर्यात भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में हाई स्त्रीट कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराये जा रहे स्कूल बैग्स एंड बैग पैक्स के उत्पादन कार्य का जायजा लिया। जायजा के क्रम में कटिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट और चेकिंग डिपार्टमेंट का अवलोकन किया। इस इकाई के रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे उनका आर्थिक विकास हो सकें। वर्तमान में इकाई द्वारा भारत सहित पड़ोसी देशों में उक्त निर्मित उत्पाद की आपूर्ति भी की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, आयुक्त पटना प्रमण्डल डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस०एम०, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के० शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

