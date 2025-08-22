Indian Crossword League:इंडियन क्रॉसवर्ड लीग 2025 का आगाज, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू

देश-विदेश में विभिन्न क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिताओं की आयोजक गैर लाभकारी संस्था एक्सट्रा-सी की ओर से बहुप्रतीक्षित इंडियन क्रॉसवर्ड लीग (IXL) के 13वें संस्करण को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है।

नई दिल्ली:देश-विदेश में विभिन्न क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिताओं की आयोजक गैर लाभकारी संस्था एक्सट्रा-सी की ओर से बहुप्रतीक्षित इंडियन क्रॉसवर्ड लीग (IXL) के 13वें संस्करण को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। प्रतियोगिता के लिए www.crypticsingh.com पर ऑनलाइन पंजीकरण आज से प्रारंभ होगा। यह प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित की जाएगी।

पहला चरण (ऑनलाइन राउंड्स): प्रतियोगिता की शुरुआत प्रैक्टिस राउंड से होगी, जो रविवार, 7 सितम्बर 2025 को आयोजित होगा। इसके बाद 10 साप्ताहिक ऑनलाइन राउंड्स होंगे। प्रत्येक राउंड रविवार सुबह 11:00 बजे से बुधवार रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा, जिससे प्रतिभागियों को अपनी सुविधा अनुसार हल करने का पर्याप्त समय मिलेगा।

• प्रैक्टिस राउंड: 7 सितम्बर 2025

• राउंड 1: 14 सितम्बर 2025

• राउंड 2: 21 सितम्बर 2025

• राउंड 3: 28 सितम्बर 2025

• राउंड 4: 5 अक्टूबर 2025

• राउंड 5: 12 अक्टूबर 2025

• राउंड 6: 19 अक्टूबर 2025

• राउंड 7: 26 अक्टूबर 2025

• राउंड 8: 2 नवम्बर 2025

• राउंड 9: 9 नवम्बर 2025

• राउंड 10: 16 नवम्बर 2025

दूसरा चरण (ग्रैंड फिनाले): ऑनलाइन राउंड्स के शीर्ष 30 प्रतिभागियों को बेंगलुरु में ग्रैंड फिनाले के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो रविवार, 21 दिसम्बर 2025 (संभावित तिथि) को आयोजित होगा।

इंडियन क्रॉसवर्ड लीग में अब तक कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय दिग्गज हिस्सा ले चुके हैं। इनमें एरिक एगार्ड (अमेरिका), फिलिप कूट (ऑस्ट्रेलिया), नेविल फोगार्टी (अमेरिका), कोह टिंग स्वीन केनी (सिंगापुर) जैसे नाम शामिल हैं। भारत से रामकी कृष्णन और शशवत सालगांवकर जैसे चैम्पियनों ने प्रतियोगिता में खास पहचान बनाई है। जून में लंदन में आयोजित वर्ल्ड क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट के बाद एक बार फिर नामचीन क्रॉसवर्ड प्रेमियों के बीच रोचक मुकाबला होगा।



इंडियन क्रॉसवर्ड लीग (IXL) को 2013 में एक्स्ट्रा-सी द्वारा क्रॉसवर्ड के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तब से यह प्रतियोगिता भारत का सबसे चर्चित और सम्मानित मंच बन चुकी है, जो हर उम्र और हर देश के क्रॉसवर्ड प्रेमियों के लिए खुला है।