Rajgir Rugby Championship 2025:भारत की अंडर-20 महिला रग्बी टीम ने जीता कांस्य, राजगीर में रचा इतिहास

एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर-20 चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की अंडर-20 महिला टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। मेजबान टीम ने राजगीर, बिहार में खेले गए तीसरे स्थान के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

राजगीर: एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर-20 चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की अंडर-20 महिला टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। मेजबान टीम ने राजगीर, बिहार में खेले गए तीसरे स्थान के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

पूल चरण में उम्दा प्रदर्शन के बाद भारत ने सेमीफाइनल में चीन का सामना किया, जहाँ कड़े संघर्ष के बावजूद टीम 7-28 से हार गई। कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया। भूमिका ने पहला ट्राई कर स्कोर 7-0 किया, जिसके बाद गुरिया कुमारी ने बढ़त 12-0 कर दी। उज्बेकिस्तान ने एक ट्राई से वापसी की कोशिश की, लेकिन घरेलू दर्शकों के उत्साह से प्रेरित भारतीय रक्षण ने जीत पक्की कर दी।

गौरतलब है कि पूरे टूर्नामेंट में भारत की एकमात्र हार उन्हीं टीमों के खिलाफ हुई जो फाइनल में पहुँचीं — चीन और हांगकांग चीन — यह टीम के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। यह पहला अवसर है जब भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की और पहली बार अंडर-20 महिला टीम ने अपने घर पर पदक जीता। मुख्य कोच कियानो फूरी के नेतृत्व में टीम ने कौशल, धैर्य और टीमवर्क का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों और उभरते प्रतिभाओं दोनों का योगदान रहा।

रग्बी इंडिया के अध्यक्ष राहुल बोस ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, "घरेलू दर्शकों के सामने पदक जीतना भारतीय रग्बी के लिए गर्व का क्षण है। हमारी महिला टीम बेहद कठिन पूल में थी और सेमीफाइनल तक पहुँचना ही बड़ी उपलब्धि थी। टीम ने अद्भुत जज्बा दिखाया, और यह प्रदर्शन अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा।"

महिला वर्ग में चीन ने फाइनल में हांगकांग चीन को 29-21 से हराकर खिताब जीता। पुरुष वर्ग में हांगकांग चीन ने श्रीलंका को 33-0 से पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम की।

परिणाम सारांश:

पुरुष फाइनल: श्रीलंका 0-33 हांगकांग चीन

पुरुष तीसरा स्थान: चीन 7-19 मलेशिया

महिला फाइनल: चीन 29-21 हांगकांग चीन

महिला तीसरा स्थान: भारत 12-5 उज्बेकिस्तान



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

कृष्णन अय्यर | +91 9867604931

वरिष्ठ प्रबंधक – विपणन एवं संचार, रग्बी इंडिया

