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VIDEO: साइबर फ्रॉड के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, सरगना को थाईलैंड से डिपोर्ट कर लाया गया बिहार

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Apr, 2026 01:44 PM

#CyberCrime #BagahaNews #OnlineFraud #BreakingNews #CryptoScam #BiharNews #CyberGang ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का बगहा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया...

Bagaha News: ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का बगहा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों के साथ-साथ विदेशों तक फैला हुआ बताया जा रहा है। साइबर अपराधियों के खिलाफ बगहा के एसपी रामानंद कुमार कौशल की मुहिम अब रंग ला रही है। रामनांद कुमार कौशल के निर्देश पर बगहा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है,,,, 

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