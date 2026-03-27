VIDEO: भूसा की दुकान में लगी भीषण आग, 50 हजार का नुकसान

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Mar, 2026 03:28 PM
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रोसड़ा-समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर रहुआ गांव के समीप गुरुवार की देर शाम सड़क किनारे स्थित एक भूसा की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग की लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और...
Samastipur: रोसड़ा-समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर रहुआ गांव के समीप गुरुवार की देर शाम सड़क किनारे स्थित एक भूसा की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग की लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और दुकान जलकर खाक हो गई। वहीं, इस अग्निकांड में दुकान संचालक उमाशंकर यादव को लगभग पचास हजार रुपये का नुकसान हुआ है....