VIDEO: Bhagalpur में कैफे संचालक को गोली मारकर बदमाश फरार, हालत गंभीर

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Mar, 2026 03:30 PM



A-

A+

#Bhagalpur #Bihar भागलपुर जिले में अपराधियों का मनोबल एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। शाहकुंड प्रखंड के सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरिया मोड़ पर सोमवार रात करीब 8 बजे बेखौफ बदमाशों ने कैफे संचालक उत्तम कुमार को गोली मार दी। इस घटना से इलाके में...