एमआईटी मुजफ्फरपुर में इंडक्शन प्रोग्राम, मुख्य अतिथि बने IAS प्रत्यय अमृत

मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में आज इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया।

पटना:मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में आज इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मुख्य सचिव नामित एवं विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत (IAS) उपस्थित हुए एवं उनके साथ जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए।

मुख्य अतिथि का परिचय कराते हुए बताया कि प्रत्यय अमृत 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि बतौर कटिहार डीएम उनके द्वारा लागू किया गया PPP मॉडल तथा सारण जिले में सोनपुर मेले में स्थापित अनुशासन अद्वितीय उदाहरण हैं। उन्होंने स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग में किए गए कार्यों की भी प्रशंसा की।

मुख्य अतिथि प्रत्यय अमृत ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि उन्हें युवाओं से बातचीत करना बेहद पसंद है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मुजफ्फरपुर से उनका गहरा संबंध है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रभात तारा स्कूल से प्राप्त की और पहली बार एमआईटी आने का अवसर मिला है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष उन्होंने होस्टल निर्माण के लिए कैबिनेट से स्वीकृति भी प्राप्त की है। उन्होंने छात्रों से कहा—

“यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक समय है। यदि आपका मन किसी और दिशा में है, तो निडर होकर उसकी ओर बढ़ें। अपने कार्य में संतोष और खुशी मिलना सबसे ज़रूरी है।”

“क्रॉसरोड पर खड़े मत रहिए, हर प्लेटफॉर्म से अवसर की शुरुआत की जा सकती है। हमेशा इस बात पर गर्व कीजिए कि आप बिहार से हैं।”

“ग्रेड से अधिक समझ महत्वपूर्ण है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अतिरिक्त गतिविधियों में भी भाग लें।”

“बिहार की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बदल रही है और इस बैच के लिए अपार अवसर उपलब्ध हैं। बिहार की युवा आबादी देश का भविष्य बनेगी। इसलिए समस्याओं का समाधान करने वाले और विश्लेषणात्मक सोच रखने वाले बनें तथा समाज को कुछ लौटाएं।”

छात्र-छात्राओं के सवाल

अर्चना कुमारी (CSE) – क्या बी.टेक करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी संभव है?

► प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि अभी इंजीनियरिंग पढ़ाई पर ध्यान दें और तीसरे वर्ष से UPSC के प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू करें।

शिवम भारती (ME) – UPSC अभ्यर्थियों के लिए मुख्य गुण क्या होने चाहिए?

► उन्होंने कहा कि सफलता की कुंजी है— Focus, Focus और Focus। साथ ही अनुशासन, जुनून और सही दृष्टिकोण भी आवश्यक हैं।

विशाल कुमार (IT) – मैं अच्छा वक्ता कैसे बन सकता हूँ?

► अमृत ने हंसते हुए कहा कि वह इस सवाल को इतने बड़े मंच पर नहीं पूछ पाए होते। उन्होंने सलाह दी कि “आईने के सामने अभ्यास करें, बोलने की आदत विकसित करें।”

कैसे रुचि और पढ़ाई में संतुलन बनाया जाए?

► उन्होंने कहा कि यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।