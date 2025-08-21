मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर........ बिजली के पोल से टकराया; आग लगने से 2 युवक जिंदा जले

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, दरअसल यहां 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया है।

खंभे का तार टूटकर ट्रैक्टर पर गिरा, लगी भयानक आग

मिली जानकारी के अनुसार, घटना सकरा थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान राहुल कुमार और रोहित कुमार के रुप में हुई है। हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों लोग ट्रैक्टर में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गया और बिजली के पोल से टक्कर हो गई। जिससे खंभे का तार टूटकर ट्रैक्टर पर गिर गया और भीषण आग ने ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों युवक उसके अंदर ही फंस कर रह गए। आग की लपटों में कुछ ही मिनटों में ट्रैक्टर में सवार दोनों युवक जिंदा झुलस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं इतना भयानक मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों का कलेजा कांप उठा। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

