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VIDEO: नूरसराय कांड में 9 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, SP Bharat Soni ने गलत करने वालों को दी चेतावनी

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Apr, 2026 04:07 PM

#Nalanda #nursarai #nalandapolice #pappuyadav नालंदा के नूरसराय में शादीशुदा महिला के साथ अभद्रता मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस शर्मनाक कांड में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस...

Nalanda News: नालंदा के नूरसराय में शादीशुदा महिला के साथ अभद्रता मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस शर्मनाक कांड में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार जैन ने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 26 मार्च की रात को तीन बच्चों की मां के साथ असामाजिक तत्वों ने अभद्रता की थी...

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