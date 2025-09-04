Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Revenue Department Bihar: भू-अर्जन अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण पटना में संपन्न

Revenue Department Bihar: भू-अर्जन अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण पटना में संपन्न

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 09:14 PM

revenue department bihar

राजस्व सर्वे (प्रशिक्षण) संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में आयोजित जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हो गया।

पटना : राजस्व सर्वे (प्रशिक्षण) संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में आयोजित जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी का दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हो गया।

आज के प्रशिक्षण सत्र में हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी ललित जैन ने दो सत्र लेकर विभिन्न केस स्टडी के माध्यम से भू अर्जन प्रक्रिया को सरल बनाने पर बल दिया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को कई उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीणा ने न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए अधिकारियों से विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने अन्य राज्यों के भूमि अधिग्रहण मामलों का उदाहरण देकर व्यावहारिक जानकारी साझा की।

प्रशिक्षण के दौरान अलग-अलग जिलों से आए अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान किया गया। सीतामढ़ी के जिला भू अर्जन पदाधिकारी विकास कुमार ने पुनौरा धाम हेतु भूमि अर्जन की कम समय में पूरी हुई प्रक्रिया का अनुभव साझा किया।

अंतिम सत्र में भू–अर्जन निदेशालय के निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने सभी बिंदुओं को समेकित करते हुए वस्तुनिष्ठता पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अद्यतन कानून और विभागीय परिपत्रों के अनुरूप कार्य करें। इस अवसर पर अधिकारियों को भू अर्जन प्रक्रिया एवं प्रावधानों से संबंधित पुस्तक और विभागीय परिपत्रों का संग्रह भी उपलब्ध कराया गया।
रिकॉर्ड समय में सीतामढ़ी के पुनौराधाम में भू अर्जन करने के लिए सीतामढ़ी के जिला भू अर्जन पदाधिकारी विकास कुमार को सम्मानित किया गया।

और ये भी पढ़े

कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी चंद्रिका अत्री, सहायक निदेशक आजीव वत्सराज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!