Bihar Police की सक्रियता से टली बड़ी वारदात, दो अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार

वैशाली:वैशाली जिले की पुलिस ने Preventive Policing अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। दिनांक 30 अगस्त 2025 को बलिगांव थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। लेकिन पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे। तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान अपराधकर्मी प्रमोद कुमार उर्फ टल्लू और मोहम्मद कासिद के पास से 01 लोडेड देशी पिस्टल, 01 जिंदा कारतूस और 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में यह सामने आया कि दोनों किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

वैशाली पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल अपराधियों की योजना को विफल कर दिया, बल्कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी सफलता भी दिलाई है।