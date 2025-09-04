Bihar Weather Update:बिहार में फिर एक्टिव हो रहा है मॉनसून, 6 सितंबर से झमाझम बारिश की संभावना

बिहार में लंबे इंतजार के बाद मॉनसून (Monsoon in Bihar) फिर से सक्रिय होने जा रहा है।

Bihar Weather Update: बिहार में लंबे इंतजार के बाद मॉनसून (Monsoon in Bihar) फिर से सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना (IMD Patna) ने गुरुवार को जारी पूर्वानुमान में बताया कि राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गया समेत कई जिलों में 04 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश (Light to Moderate Rain) की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम और दक्षिण-मध्य बिहार के कुछ इलाकों में मेघगर्जन और वज्रपात (Thunderstorm and Lightning) की भी चेतावनी दी गई है।

उमस और गर्मी से परेशान लोगों को मिलेगी राहत

पिछले कई दिनों से बिहार में तेज धूप (Hot Weather in Bihar) और उमस भरी गर्मी (Humidity in Bihar) लोगों को परेशान कर रही थी। बारिश न होने की वजह से अब तक राज्य में सामान्य से करीब 29% कम वर्षा दर्ज की गई है। बुधवार को केवल वैशाली और औरंगाबाद में बूंदाबांदी हुई, जबकि शाम को राजगीर और आसपास के जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली। दिन का अधिकतम तापमान लगातार 36°C से ऊपर जा रहा है।

19 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान

मौसम विभाग (Weather Department Bihar) के मुताबिक, आज पश्चिम चंपारण, सीवान, बेगूसराय, पटना, गया, औरंगाबाद, कैमूर समेत कुल 19 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बाकी जिलों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उमस का असर दिनभर बना रहेगा और लोगों को असहज महसूस होगा।

6 सितंबर से पूरे बिहार में होगी अच्छी बारिश

भारतीय मौसम विभाग (IMD) की मानें तो 06 सितंबर से बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण से बारिश की शुरुआत होगी और धीरे-धीरे पूरे राज्य में फैल जाएगी। इसके बाद बारिश की गतिविधियां (Rain Activities) तेज होंगी और किसानों को फसलों के लिए राहत मिलेगी।