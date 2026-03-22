VIDEO: लूटपाट की सनसनीखेज घटना ने लिया हत्या का रूप, तीन लोगों को बनाया निशाना

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Mar, 2026 03:58 PM
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पटना के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2026 को हुई लूटपाट की एक सनसनीखेज घटना ने अब हत्या का रूप ले लिया है। सोरंगपुर मंदिर के पास गली में पांच अपराधियों ने तीन लोगों को निशाना बनाते हुए एक व्यक्ति को सीने में चाकू...
Bihar News: पटना के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2026 को हुई लूटपाट की एक सनसनीखेज घटना ने अब हत्या का रूप ले लिया है। सोरंगपुर मंदिर के पास गली में पांच अपराधियों ने तीन लोगों को निशाना बनाते हुए एक व्यक्ति को सीने में चाकू मार दिया और दो अन्य के साथ मारपीट कर उनके मोबाइल और नकदी लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सदर-02 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया...