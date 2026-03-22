VIDEO: लूटपाट की सनसनीखेज घटना ने लिया हत्या का रूप, तीन लोगों को बनाया निशाना

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Mar, 2026 03:58 PM



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#Patna #Bihar #CrimeNews पटना के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2026 को हुई लूटपाट की एक सनसनीखेज घटना ने अब हत्या का रूप ले लिया है। सोरंगपुर मंदिर के पास गली में पांच अपराधियों ने तीन लोगों को निशाना बनाते हुए एक व्यक्ति को सीने में चाकू...