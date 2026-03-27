Silver Price Today: आज 27 मार्च को सस्ती हुई चांदी, जानिये अपने शहर का रेट

27 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही अस्थिरता का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है।

Silver Price Today: 27 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही अस्थिरता का असर अब बिहार के सर्राफा बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सुबह जहां रेट ऊंचे स्तर पर थे, वहीं दोपहर तक कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और खरीदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

MCX पर तेजी, लेकिन दिन में गिरावट का असर

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा भाव में शुरुआत में मजबूती देखने को मिली। दोपहर तक कीमत बढ़कर करीब 2,26,900 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। हालांकि, घरेलू बाजार में बाद में कीमतों में नरमी भी देखने को मिली, जिससे दिनभर उतार-चढ़ाव बना रहा।

IBJA के अनुसार आज का ताजा चांदी भाव

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक सुबह चांदी की कीमत करीब 2,34,800 रुपये प्रति किलो थी, लेकिन दोपहर तक इसमें गिरावट आकर यह लगभग 2,25,700 रुपये प्रति किलो रह गई। वहीं अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार बाजार में चांदी करीब 2,40,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर भी बिकती नजर आई, जिससे साफ है कि अलग-अलग मार्केट में रेट में अंतर बना हुआ है।

पटना समेत बिहार के शहरों में क्या है रेट

बिहार की राजधानी Patna में आज चांदी का रेट करीब 2,40,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों में भी इसी के आसपास रेट देखने को मिल रहा है। स्थानीय बाजारों में थोड़े बहुत अंतर के साथ पूरे बिहार में चांदी की कीमत एक समान ट्रेंड पर चल रही है।

पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले क्या बदला

अगर पिछले कारोबारी दिन की बात करें तो चांदी में जोरदार तेजी देखी गई थी। कीमत लगभग 2,41,250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी में मजबूती बनी हुई है, जिसका असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है।

खरीदारों और निवेशकों के लिए संकेत

बिहार में शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन को देखते हुए चांदी की मांग बनी हुई है। हालांकि कीमतों में तेजी और गिरावट के इस दौर में खरीदार सावधानी के साथ खरीदारी कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों के चलते आने वाले दिनों में चांदी के दाम में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

