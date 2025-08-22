बहन का ससुराल, युवक से दोस्ती..फिर अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल; आरोपी लालाबाबू गिरफ्तार

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़ित महिला ने साइबर थाना में आवेदन देकर बताया था कि जब वह अपनी बहन के ससुराल गई थी उसी दौरान सिवान निवासी एक युवक से उसकी जान-पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन और व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई। इसी दौरान युवक ने...

Chhapra Crime News: बिहार के सारण जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक महिला को अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को छपरा के पड़ोसी जिले सिवान के हसनपुरा थाना क्षेत्र के धनौती गांव से गिरफ्तार किया गया है।



पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़ित महिला ने साइबर थाना में आवेदन देकर बताया था कि जब वह अपनी बहन के ससुराल गई थी उसी दौरान सिवान निवासी एक युवक से उसकी जान-पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन और व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई। इसी दौरान युवक ने महिला के फोटो और वीडियो को अश्लील ढंग से एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया।



लगातार ब्लैकमेल कर रहा था आरोपी

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी युवक उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और बदनाम करने की धमकी दे रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी। तकनीकी अनुसंधान और खुफिया सूत्रों के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी लालाबाबू राय को उसके गांव धनौती से गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।