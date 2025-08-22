VIDEO: नाबालिग लड़की के साथ 6 लड़कों ने सामूहिक तौर से किया गंदा काम, एक दरिंदे को पुलिस ने उसके ससुराल से किया गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Aug, 2025 04:02 PM
#samuhikdushkarm #ladkikesathgalatkam #betibachao #samastipur
समस्तीपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद लेने गई युवती के साथ छह युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया...
समस्तीपुर: समस्तीपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद लेने गई युवती के साथ छह युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये दिल दहला देने वाली घटना शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिक महादलित युवती के साथ गांव के ही 6 युवकों ने गाछी में ले जाकर सामुहिक दुष्कर्म किया.......