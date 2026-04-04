इस बैंक में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, 15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Apr, 2026 04:41 PM

बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (BSCB) ने विशेषज्ञ पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

Bihar Bank Jobs: बिहार में बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (BSCB) ने विभिन्न विशेषज्ञ पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 7 पदों को भरा जाना है, जिसके लिए बैंक ने योग्य उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

पदों का विवरण

बैंक द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, भर्ती मुख्य रूप से विशेषज्ञ पदों के लिए है। पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

एग्री मार्केटिंग/वैल्यू एडिशन/प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट: 04 पद

सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट (स्टेट हेड): 01 पद

लॉ/अकाउंट्स: 01 पद

क्रॉप हसबेंडरी एक्सपर्ट: 01 पद

योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता: पद के अनुसार ग्रेजुएशन, बी.कॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS), एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए (MBA) की डिग्री अनिवार्य है। आयु सीमा: आवेदकों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया: डाक के जरिए भेजें फॉर्म

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रक्रिया निम्नलिखित है:

वेबसाइट: सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें।

दस्तावेज: आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद उसके साथ सभी आवश्यक शैक्षणिक और अनुभव संबंधी दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करें।

पता: भरे हुए आवेदन पत्र को एक लिफाफे में बंद करके नीचे दिए गए पते पर डाक द्वारा भेजें: 'प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, पटना - 800004, बिहार'

महत्वपूर्ण तिथि

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले अपना आवेदन भेज दें ताकि डाक में देरी के कारण फॉर्म निरस्त न हो।

