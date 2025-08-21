घर पर मोटर का तार जोड़ रहे थे क्लर्क साहब, तभी हुआ कुछ ऐसा कि मच गई चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Aug, 2025 04:37 PM
Madhepura Crime News: बिहार के मधेपुरा जिले से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर करंट की चपेट में आकर एक क्लर्क की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के घैलाढ़ थाना क्षेत्र के चित्ती पंचायत स्थित चिकनौटवा गांव की है। मृतक की पहचान लालेश्वर यादव उर्फ लाल यादव (40) के रूप में हुई है। वे आदर्श महाविद्यालय जीवछपुर में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि लाल यादव घर पर मोटर का तार जोड़ रहे थे, तभी करंट की चपेट में आकर वे झुलस गए। परिजनों ने उन्हें तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घैलाढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जांच में जुटी पुलिस
इधर, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक स्वर्गीय रामफल यादव के पुत्र थे। उनकी असामयिक मौत से परिवार और गांव में मातम पसरा है।