नशेड़ी पति ने किया पत्नी का कत्ल, बस इतनी सी बात पर चापाकल के हैंडल से पीट-पीटकर ले ली जान

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Aug, 2025 02:46 PM
Bhagalpur Crime News: बिहार के भागलपुर जिले से एक दिल-देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी की चापाकल के हैंडल से पीट-पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के पीपरपांती गांव के नदी थाना क्षेत्र के कोसी किनारे रविवार की है। मृतका की पहचान मो. इसराइल की 40 वर्षीय पत्नी सबीरा खातून उर्फ सबरी खातून के रूप में हुई है। आरोपी पति पेशे से ऑटो चालक है। बताया जा रहा है कि रविवार को सबीरा चापाकल पर काम कर रही थी। तभी चुपके से उसका पति वहां पर आया और चापाकल के हैंडल से पीट-पीट कर अपनी पत्नी की जान ले ली। बेटी पिता से मां की जान की भीख मांगती रही, लेकिन पिता ने एक नहीं सुनी।
इलाके में मचा हड़कंप
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मो. इसराइल नशे करता था और फिर पत्नी के साथ मारपीट करता था। इसी को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।