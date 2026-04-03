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लुधियाना में कांग्रेस नेता की कुल्हाड़ी से हत्या: किराएदार ही निकले हमलावर; पंजाब पुलिस ने मुंगेर से किया गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Apr, 2026 11:45 AM

ludhiana congress leader murdered police arrests two accused from munger

पंजाब पुलिस ने लुधियाना के कांग्रेस नेता परमेंद्र तिवारी की हत्या के दो मुख्य आरोपियों, विजय और लकी को बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार किया है।

बिहार डेस्क: पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस नेता परमेंद्र तिवारी की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दो आरोपियों को पंजाब पुलिस की विशेष टीम ने बिहार के मुंगेर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी तिवारी के घर में बतौर किराएदार रह रहे थे और हत्या के बाद से ही भूमिगत थे। 

एसटीएफ के सहयोग से जमालपुर में छापेमारी 

गुरुवार को लुधियाना ईस्ट के एसीपी सुमित सूद के नेतृत्व में आई विशेष टीम ने मुंगेर की स्थानीय पुलिस और एसटीएफ (STF) के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने जमालपुर के सदर बाजार क्षेत्र में घेराबंदी कर विजय कुमार और लकी कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मूल रूप से लुधियाना के मछीवाड़ा के निवासी हैं, जो अपराध करने के बाद बिहार में शरण लिए हुए थे। 

किराएदारों ने कुल्हाड़ी से किया था हमला 

यह सनसनीखेज वारदात 29 मार्च को लुधियाना के कून कुलाम थाना क्षेत्र में हुई थी। 50 वर्षीय कांग्रेस नेता परमेंद्र तिवारी अपने आवास पर कुर्सी पर बैठे थे, तभी उन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल तिवारी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। 

मोबाइल सर्विलांस से खुला राज 

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तिवारी के घर में रहने वाले दो किराएदार वारदात के बाद से ही लापता हैं। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई, जिससे उनकी लोकेशन मुंगेर के जमालपुर में मिली। एसीपी (लुधियाना ईस्ट) सुमित सूद ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मुंगेर कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया गया है। पुलिस टीम उन्हें लेकर पंजाब रवाना हो गई है, जहां पूछताछ के बाद हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा।
 

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