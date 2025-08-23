PM मोदी का बिहारी अंदाज! गंगा पुल पर लहराया गमछा, CM नीतीश का हाथ पकड़कर जनता का किया अभिवादन; तालियों से गूंज उठा पूरा इलाका

Begusarai News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बिहार में गंगा नदी पर बने औंटा-सिमरिया छह लेन पुल के उद्घाटन समारोह के बीच अपने गले में डाले गमछे को लहराकर उपस्थित जनता का अभिवादन किया और उनके अभिवादन के अंदाज से वह क्षण एक यादगार पल बन...

CM नीतीश के साथ कुछ कदम पैदल चले PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के साथ जब पुल उद्घाटन स्थल पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत गातीं और लोकनृत्य करतीं दिखीं। वातावरण में उत्साह और उल्लास का माहौल था। मोदी ने लाल फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुछ कदम पैदल चले। इसी दौरान जब हज़ारों की भीड़ 'मोदी-मोदी' के नारे लगाने लगी, तो प्रधानमंत्री ने अपने गले में रखा सफेद और लाल रंगों का चेकदार गमछा हवा में लहराया। इस द्दश्य से वहां मौजूद लोग रोमांचित हो उठे और तालियों-जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा।







बता दें कि गंगा पर बने इस 1.86 किलोमीटर लंबे और 1,870 करोड़ रुपये की लागत से तैयार औंटा-सिमरिया पुल के शुरू होने से मोकामा और बेगूसराय के बीच संपर्क आसान होगा। भारी वाहनों के लिए यात्रा दूरी 100 किलोमीटर से अधिक कम हो जाएगी, जिससे यातायात दबाव घटेगा और उत्तर बिहार के आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। आधिकारिक उद्घाटन महत्व से इतर, इस कार्यक्रम की असली पहचान प्रधानमंत्री का जनता से सीधे जुड़ाव का वही क्षण रहा, जब उन्होंने पारंपरिक अंदाज में गमछा लहराकर भीड़ का अभिवादन किया। यह द्दश्य स्थानीय लोगों की स्मृति में लंबे समय तक अंकित रहेगा ।