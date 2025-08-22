Main Menu

"बिहार के लिए PM मोदी का काम विशेष दर्जा मांगने वालों के मुंह पर तमाचा"- मांझी का विपक्ष पर तीखा हमला

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Aug, 2025 02:47 PM

Jitan Ram Manjhi: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बिहार के लिए इतना कुछ किया है कि यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो विशेष दर्जा की मांग उठा रहे हैं। मांझी ने यह बयान गयाजी में एक समारोह में दिया, जहां प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ऑ

तीर्थ नगरी की बेहतर कनेक्टिविटी पर डाला प्रकाश 
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद ने हिंदुओं और बौद्धों द्वारा समान रूप से पूजनीय इस तीर्थ नगरी की बेहतर कनेक्टिविटी पर प्रकाश डाला। मांझी ने कहा, "प्रधानमंत्री के सम्मान में, मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने देश के लिए, खासकर बिहार के लिए, इतना कुछ किया है कि यह उन लोगों के मुंह पर एक तरह से तमाचा लगता है जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं।" हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक, जिन्होंने पिछले साल आम चुनावों में 79 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया था, ने गर्व के साथ यह भी याद किया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग देते हुए कहा था, "यह मेरे सपनों का विभाग है"।

मांझी ने मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद से बिहार में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने गर्व से कहा, "पटना पहुंचने में अब 80 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता," उन्होंने गया और राज्य की राजधानी के बीच लगभग 100 किलोमीटर की बेहतर कनेक्टिविटी का ज़िक्र किया। विशेष राज्य के दर्जे पर मांझी की टिप्पणी स्पष्ट रूप से राजद नेता तेजस्वी यादव पर लक्षित थी, जो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वह मोदी से विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने में विफल रही है, जबकि भाजपा केंद्र में सत्ता में बने रहने के लिए उनकी पार्टी जदयू पर निर्भर है।

