पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे की बाथरूम में मिली सड़ी-गली लाश! कई दिनों से कॉल रिसीव नहीं कर रहा था युवक...दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस तो रह गई हैरान

Bhagalpur Crime News: बिहार के भागलपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक किराए के कमरे में एक युवक की सड़ी-गला लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।



जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के जोगसर थाना क्षेत्र के तपस्वी नर्सिंग होम के पास स्थित एक किराए के फ्लैट का है। मृतक युवक की पहचान आरा जिले के उदवंत नगर निवासी रोहित पांडे (35) के रूप में हुई है। उसकी मां बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर है। रोहित भागलपुर में शेयर मार्केट का काम करता था और कई सालों से यहां पर एक किराए के कमरे में रह रहा था। बताया जा रहा है कि रोहित का छोटा भाई उसे कई दिनों से फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद वे भागलपुर आ गया। जब उसने रोहित के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी।



बाथरूम में मिला शव

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दरवाजे को तोड़कर अंदर गई तो हैरान रह गई। युवक का शव बाथरूम में पड़ा हुआ था। शव बुरी तरह से सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस की माने तो कई दिन पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी। घटनास्थल से कुछ दवाइयां और सिरिंज बरामद की गई है। अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

