Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 2 महीने पहले हुई शादी...अब फंदे से लटकी मिली नवविवाहिता की लाश, मायके वाले दौड़े-दौड़े पहुंचे तो...

2 महीने पहले हुई शादी...अब फंदे से लटकी मिली नवविवाहिता की लाश, मायके वाले दौड़े-दौड़े पहुंचे तो...

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Aug, 2025 10:57 AM

newly married woman committed suicide by hanging herself

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के दरियापुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि हुकराहा हरना गांव...

Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के दरियापुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि हुकराहा हरना गांव निवासी दिलशाद की पत्नी शबाना परवीन (18) का विवाह दो माह पूर्व ही हुआ था। आज उसने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी उसके ससुराल वालों ने उसके मायके वालों को देने के साथ ही स्थानीय पुलिस को भी दी।

इधर, घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मृतका के परिजनों से मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!