2 महीने पहले हुई शादी...अब फंदे से लटकी मिली नवविवाहिता की लाश, मायके वाले दौड़े-दौड़े पहुंचे तो...

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Aug, 2025 10:57 AM
Chhapra Crime News: बिहार में सारण जिला के दरियापुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि हुकराहा हरना गांव निवासी दिलशाद की पत्नी शबाना परवीन (18) का विवाह दो माह पूर्व ही हुआ था। आज उसने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी उसके ससुराल वालों ने उसके मायके वालों को देने के साथ ही स्थानीय पुलिस को भी दी।
इधर, घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मृतका के परिजनों से मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।