प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था युवक, अचानक आ पहुंचे ग्रामीण; फिर जो हुआ जानकर कांप जाएगी रूह

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर लोगों ने एक युवक को नंगा कर पीटा। वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि पंजाब केसरी नहीं करता...

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर लोगों ने एक युवक को नंगा कर पीटा। वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि पंजाब केसरी नहीं करता है।



जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो जिले के सिकंदरपुर ओपी इलाके के कमरा मोहल्ले का है। बताया जा रहा है कि मामला चेहल्लुम के दिन का है। उस दिन मोहल्ला मातमी जुलूस में शामिल था। इसी दौरान एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आया, तभी ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और फिर युवक को नंगा करके पीटा गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक को कुछ लोगों द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा है। युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी।



इधर, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले को लेकर सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।









