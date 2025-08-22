बिहार में EOU का बड़ा Action! भागलपुर के अवर निबंधक विनय सौरभ के ठिकानों पर डाली Raid, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुक्रवार को भागलपुर के जिला अवर निबंधक विनय सौरभ के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में हुई इस कार्रवाई में अब तक करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाब...

भागलपुर(अंजनी कुमार कश्यप):बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुक्रवार को भागलपुर के जिला अवर निबंधक विनय सौरभ के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में हुई इस कार्रवाई में अब तक करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार यह उनकी आय से लगभग 188 प्रतिशत ज्यादा बताई जा रही है।

कई जिलों में एकसाथ छापेमारी

EOU की टीम ने सुबह से ही एकसाथ कई ठिकानों पर धावा बोला। इसमें रोहतास (सासाराम) का पैतृक आवास, भागलपुर के खंजरपुर व बरारी स्थित अभिनव एनक्लेव फ्लैट,पूर्णिया बाईपास स्थित पैनोरमा सिटी का आवास और भागलपुर निबंधन कार्यालय शामिल हैं। छापेमारी पटना के आर्थिक अपराध थाना में दर्ज केस संख्या 21/2025 के आधार पर की गई। यह केस 21 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था।

भारी पुलिस बल की तैनाती

बरारी के अभिनव एनक्लेव स्थित फ्लैट और निबंधन कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षाकर्मी न तो किसी को अंदर जाने दे रहे हैं और न ही बाहर आने।

अब तक क्या मिला

प्रारंभिक जांच में ही टीम को तीन करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति का पता चला है। सोने और हीरे जड़े जेवरात, विभिन्न बैंक और बीमा कंपनियों से जुड़े दस्तावेज, निवेश से जुड़े बांड, जमीन और फ्लैट के कागजात भी मिले हैं। टीम द्वारा सभी दस्तावेजों और गहनों का मूल्यांकन जारी है। जांच में तेजी लाने के लिए टीम नोट गिनने की मशीन भी अपने साथ लाई है।

अंदर से बाहर तक अलर्ट

छापेमारी के दौरान अंदर मौजूद टीम को सुरक्षा बलों ने बाहर से पानी और नाश्ता उपलब्ध कराया। हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यह कार्रवाई बिहार में हाल के वर्षों में आय से अधिक संपत्ति के मामलों में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जांच पूरी होने के बाद EOU विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।