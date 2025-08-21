बिहार के लाल को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, पत्नी बोली- 'तुमने कहा था 25 अगस्त को आओगे, फिर जल्दी क्यों?...दृश्य देख रो पड़ा पूरा गांव

हाजीपुर के कोनहारा घाट पर पिता नंदकिशोर ने अपने जवान बेटे को मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं, 4 साल के बेटे ने मासूम हाथों से सैल्यूट देते करते हुए पिता को अंतिम विदाई दी। दिल को झकझोर देने वाला पल तब आया शहीद की पत्नी...

Bihar News: अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए वैशाली जिले के जवान कुंदन कुमार को बुधवार को नम आखों के साथ अंतिम विदाई दी दई। बुधवार को जैसे ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गौसपुर बरियारपुर पहुंचा पूरा माहौल गमगीन हो उठा। उनके अंतिम दर्शन के लिए आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग उमड़ पड़े।



4 साल के बेटे ने मासूम हाथों से किया सैल्यूट

हाजीपुर के कोनहारा घाट पर पिता नंदकिशोर ने अपने जवान बेटे को मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं, 4 साल के बेटे ने मासूम हाथों से सैल्यूट देते करते हुए पिता को अंतिम विदाई दी। दिल को झकझोर देने वाला पल तब आया शहीद की पत्नी प्रियंका ने रोते हुए कहा, 'तुमने कहा था 25 अगस्त को घर आओगे, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुमने तो वादा किया था।' यह दृश्य देख सभी लोगों की आंखों से आंसू छलक उठे।



परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए 10 हजार से ज्यादा लोग कोनहारा घाट पहुंचे। लोगों के हाथों में तिरंगा दिखा और उन्होंने भारत माता के नारे लगाए। बता दें कि कुंदन कुमार के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करीब पांच साल पहले कुंदन की शादी प्रियंका से हुई थी। उनके दो पुत्र हैं। एक तीन साल का चीकू और एक सात माह का दिव्यांशु। माता-पिता और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।