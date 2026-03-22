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आधी रात बॉर्डर पर मची अफरातफरी! सुरक्षाबलों को मिली ऐसी चीज, जिसे देखकर उड़ गए सबके होश

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Mar, 2026 10:34 AM

4 760 kg of ganja seized at india nepal border

इस दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल की ओर फरार हो गए। बरामद मादक पदार्थ को कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने को सौंप दिया गया है। पुलिस फिलहाल फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

Bihar News: पूर्वी चंपारण जिले में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते बीती रात 4.760 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंटेलिजेंस सेट-अप 71 से मिली गुप्त सूचना के आधार पर 71वीं बटालियन की बी कंपनी महुआवा और महुआवा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से नाका अभियान चलाया। यह अभियान सैनिक रोड के समीप भारत-नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 376/2 से करीब 700 मीटर दूर कटकेनवा गांव के पास चलाया गया। इस अभियान में संयुक्त टीम ने संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। इसके तलाशी के दौरान लाल पॉलिथीन में लिपटा 4.760 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। 

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कार्रवाई के दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर तस्कर भागने में सफल रहे। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बरामद मादक पदार्थ नेपाल से भारत में तस्करी कर लाया जा रहा था। इस कार्रवाई में बरामद गांजे को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए महुआवा थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फरार तस्करों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। 

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