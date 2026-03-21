Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • खेत से लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म, पड़ोसी ने घर में बंधक बनाया और फिर किया...

खेत से लौट रही नाबालिग से दुष्कर्म, पड़ोसी ने घर में बंधक बनाया और फिर किया...

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Mar, 2026 11:44 AM

neighbor rapes minor returning from field

किशनगंज: सदर थाना क्षेत्र में खेत से घर लौट रही एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है।

Bihar Crime: बिहार के किशनगंज सदर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक युवक पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन में जुट गई है। 

क्या है पूरा मामला? 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना बीते बुधवार की है। पीड़िता अपनी मां के साथ खेत में काम करने गई थी। दोपहर के समय वह अपनी मां से पहले ही घर के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में वह रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई। जब काफी देर बाद उसकी मां घर पहुंची और बेटी को वहां नहीं पाया, तो परिजनों में हड़कंप मच गया। 

पड़ोसी के घर में मिली पीड़िता 

परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बाद पता चला कि बच्ची को पास के ही एक घर में बंद करके रखा गया है। आनन-फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को वहां से छुड़ाकर घर लाए। घर पहुंचने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि एक युवक ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ गलत हरकत (दुष्कर्म) की है। 

पुलिस की कार्रवाई और अनुसंधान 

घटना के तुरंत बाद परिजनों ने 'डायल 112' को सूचना दी। हालांकि, इस बीच मामले को दबाने के लिए स्थानीय स्तर पर 'पंचायती' का प्रयास भी किया गया, लेकिन न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़िता की मां अंततः सदर थाना पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!